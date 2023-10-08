الاتحاد الإفريقي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة لطاولة المفاوضات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وحث فقي محمد الطرفين إلى "العودة، دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب"، وفقا لبيان نشره الاتحاد الإفريقي على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا).

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي والقوى العالمية الكبرى، على وجه الخصوص، إلى تحمل مسئولياتها "لفرض السلام وضمان حقوق الشعبين".

وقال: "أود أن أذكر بأن إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".