اشتية: تواصلنا مع مصر لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:30 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن سياسة الحكومة الاسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأرض الأراضي الفلسطينية، سواء كان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي الفلسطينية.

وأضاف اشتية خلال كلمه له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، هذه الأحداث وما يترتب عليها هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل، ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات وما ويرافقها من إرهاب المستوطنين وممارساتهم البشعة.

وتابع، إن العدوان والإجراءات الأمنية لا يمكن لها أن تنتج سلاما لإسرائيل ولا طمأنينة للإسرائيليين، إن المخرج من شلال الدم هذا هو أولا وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخلق أفق سياسي، مستندا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأوضح اشتية، أن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة.

وأكد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم، هدفه وقف العدوان على شعبنا، والحكومة على أتم الاستعداد للعمل على رفع المعاناة عن أهلنا، حيث سنقدم كل مساعدة ممكنة لأهلنا في قطاع غزة من أدوية وغيره.

وأشار اشتية، إلى أنه تم التواصل مع القيادة المصرية قائلا:” لكون المعابر مغلقة فقد تم التواصل مع سفارتنا في القاهرة، والأخوة القيادة في المصرية لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لإيصال المساعدات الطبية من خلالهم أيضا، وقد تم أول أمس فتح باب التبرع بالدم من خلال مراكز متخصصة في المستشفيات في الضفة الغربية والقدس.

وزاد في حديثه: «من جانبها تتابع وزارة الخارجية مع سفاراتنا حول العالم شرح وتوضيح تفاصيل العدوان والموقف الفلسطيني وتجنيد الرأي العام للجم الإجراءات الإسرائيلية، هناك مجازر ترتكب وعائلات كاملة تم إبادتها، وتم صباح اليوم قصف مدارس الأونروا، وهذا مؤشر خطير جدا.

وأضاف، إن الشعب الفلسطيني واحد حيثما كان وحيثما حل، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، وهذا الألم وهذه المعاناة يجب أن تنتهي، وتجسد دولتنا ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، ومجلس الوزراء يناقش الأوضاع في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة والممكنة من خلال الوزارات، والمؤسسات ذات العلاقة.