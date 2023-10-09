الجامعة العربية تطالب بإدراج إسرائيل على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - ​طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدراج إسرائيل بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1612). جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته العادية (54) بجنيف (11 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2023) تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد البيان على ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على إسرائيل لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية. كما شدد البيان على أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته سيما من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة، وكذا الضغط على إسرائيل لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية الممارسة بحق الفلسطينيين من مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية. واختتم البيان بالدعوة للتحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون الإسرائيلية باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني.