رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية يلتقي سفير جمهورية كوبا لدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 03:34 مساءً - عُقد اليوم الاثنين الموافق 2023/10/9 لقاء بين سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد– رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، والسيد/ مانويل روبيدو دياز، سفير كوبا بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة العربية الكوبية التاريخية، وعلى الاهتمام بتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين، كما تم مناقشة عدد من القضايا الدولية الراهنة حيث أكد السفير د. خالد منزلاوي على أن الجامعة تعول على دعم جمهورية كوبا المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله وحقه في إقامة دولة فلسطينية.