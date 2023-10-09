الشرطة اليابانية: إصابة 4 أشخاص عقب ملامستهم مادة كيماوية على متن قطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - أعلنت الشرطة اليابانية إصابة 4 أشخاص كانوا على متن قطار "توهوكو شينكانسن" الذي يربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة طوكيو، وذلك عقب ملامستهم مادة كيماوية.

وأوضحت الشرطة - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الاثنين/ - إن هناك طفلًا من بين المصابين، مضيفة أن حالة المصابين ليست خطيرة.

ويقوم محققون حاليا باستجواب مالك الحقيبة التي كانت تحوي المادة المزعومة.

وكان مسؤولو إدارة الإطفاء في مدينة "سنداي" قد تلقوا مكالمة من أحد ركاب القطار المتجهة إلى طوكيو للإبلاغ عن إصابة أشخاص بحروق بعد ملامستهم لما يبدو أنه مادة كيماوية.

وذكرت شركة "شرق اليابان للسكك الحديدية" المشغلة للقطار ،أنه تم تفعيل نظام الإخطار في حالات الطوارئ الموجود على متن القطار في حوالي الساعة 11:54 صباحا (بالتوقيت المحلي) أي قبل دقيقتين من الموعد المحدد لوصول القطار لمحطة "سنداي"، حيث أن أفراد طاقم القطار شاهدوا دخانا يتصاعد منه.