جامعة الدول العربية تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:34 صباحاً - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، حيث أعلنت أن الاحتفال بهذا اليوم لعام 2023 سيكون تحت شعار "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان" ويعد هذا اليوم فرصة من أجل إذكاء الوعي والمضي قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمى الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقاً عالمياً من حقوق الإنسان.

وفى هذا الاطار، صرحت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الصحة النفسية، ولهذا قد أدرجت موضوع دعم وتعزيز الصحة النفسية ضمن الموضوعات الصحية التي سيتناولها اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب المزمع عقده بتاريخ 19 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية) .

حيث أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إدراج الصحة النفسية ضمن الخطط والسياسات وبرامج البحوث الصحية العامة، مؤكدة على أهمية أن يكون هناك تعاون مستمر متعدد القطاعات بشأن الصحة النفسية، وكذلك تبادل المعلومات على الصعيدين العربي والدولي.

وفى هذا الإطار، أكدت السفيرة على أنه في جميع مراحل الحياة، تكون تدخلات التعزيز والوقاية أمرا مطلوبا لتعزيز العافية النفسية، ومنع ظهور اعتلالات الصحة النفسية وتأثيراتها وتقليل الحاجة إلى الرعاية الصحية النفسية، ويمكن للقطاع الصحي أن يساهم بشكل كبير من خلال إدماج جهود التعزيز والوقاية في الخدمات الصحية.

وأشارت في هذا السياق، إلى أهمية إنشاء خدمات مجتمعية شاملة للصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، وإدخال خدمات رعاية الصحة النفسية والعلاج النفسي في المستشفيات العمومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث أن الاستثمار في الصحة النفسية للجميع يعزز الصحة العامة، ويحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.