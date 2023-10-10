أسعار الغاز في أوروبا تقفز 12%قفزت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 12 بالمائة بعد اعلان فنلندا تسرب الغاز في خط الأنابيب، الذي يربطها مع إستونيا.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل على مؤشر "TTF"، الذي يعد أكبر مركز غاز في أوروبا، بنسبة 12بالمائة إلى 534.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويوم الأحد الماضي، قالت فنلندا وإستونيا إن وصلة البلطيق في خط أنابيب غاز "بلتيكونيكتور" التي تمر بين البلدين عبر قاع بحر البلطيق قد تم إغلاقها بشكل مؤقت للاشتباه في حدوث تسرب.