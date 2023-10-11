أبو الغيط يستقبل وزيري خارجية ايطاليا وليتوانيا ويؤكد ضرورة وقف العنف في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاربعاء ١١ اكتوبر ٢٠٢٣ بالسيد انطونيو تياني وزير خارجية ايطاليا و السيد جبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، خلال زيارتيهما الى القاهرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة حيث اكد الامين العام ضرورة وقف الحرب الدائرة في اسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور الى ما هو اشد خطرا وتخرج عن السيطرة، مشددا على ان الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافي للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود.

وأضاف ان ابو الغيط خلال اللقاءين عبر عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت الى انفجار الوضع على هذا النحو

الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين