ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1055 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:30 مساءً - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1055 شهيدا و5184 مصابا في أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها إلى النفاد.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل 3 مسعفين في ضربة إسرائيلية على غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على أنحاء متفرقة من القطاع، أسفرت إحداها عن تدمير مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، فضلا عن استهداف مناطق ومنازل مأهولة بالسكان.

وأفاد مراسل الغد بوصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مجمع الشفاء في غزة جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، كما أفاد بوصول 6 شهداء على الأقل إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس، وذلك جراء القصف الإسرائيلي على منطقة السطر الغربي في خانيونس. وأشار إلى أن من بين الشهداء طفلا ورضيعا، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على خانيونس.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مواقع متفرقة.

بدوره قال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة ظافر ملحم إن ما تبقى في شركة كهرباء غزة 300 ألف لتر من الوقود تكفي من 10-12 ساعة فقط.

كما أطلق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإيقاف الجريمة ضد الإنسانية والقتل الجماعي.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح بالقوّة؛ وأنه لن يسمح بمرور أي قوافل وقود أو مساعدات لقطاع غزة.

وقال إن عدد قتلي الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة وصل إلى 1200 قتيل، مشيرا إلى سقوط 169 قتيلا في صفوف الجنود حتى الآن. كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 2900

وبحسب قوله، أطلقت حماس أكثر من 4500 صاروخ على إسرائيل، كما أشار إلى أن المقاتلات الإسرائيلية هاجمت – حتى الآن – 2329 هدفًا في غزة، بينما تجاوزت أعداد الأسري نحو 200 أسير.

وفي السياق ذاته ترتفع الأصوات الغاضبة والمحبطة لأهالي الأسري في ظل ما اسموه فشلا أمنيا وعسكريا للاحتلال .