أمريكا تخلي سفارتها في لبنان وتوجه بيانا عاجلا لرعاياها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - بدأت السلطات الأمريكية بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن

وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، قد نقلت رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن الرد على لبنان سيكون قاسيا إذا استخدم الجنوب ضد إسرائيل.

وأكدت مصادر أن شيا أكدت لبري أنه لا يكفي أن يتعهد لبنان بعدم مشاركة حزب الله في الحرب، بل بمنع أي من الفصائل الفلسطينية التابعة لإيران من استخدام الجنوب ضد إسرائيل، لأن الرد سيكون قاسيا على لبنان".

وقبل ذلك، أبلغت شيا التي قطعت إجازتها وعادت الى لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "رسالة التحذير" في اتصال أجرته معه من واشنطن.

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تحذر جميع الدول والمنظمات من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.