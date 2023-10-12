كتائب القسام: عملية طوفان الأقصى حققت أكثر مما نعتقد.. وأطلقنا 3500 صاروخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، إن عملية طوفان الأقصى اشتملت على إطلاق 3500 صاروخ وقذيفة مدفعية استهدفت الأراضي المحتلة، لتأمين مرور القوات واستهداف مواقع حساسة، لافتا إلى أن المعركة الحالية بدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة له اليوم: بفضل الله علينا وفقنا وأبطالنا بأكثر مما كنا نعتقد تحقيقه بكثير، وأن وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت فيما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو.

وأوضح أبو عبيدة: أكدنا أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى، فمعركة طوفان الأقصى بدأت انطلاقا من تحليل منطقة العمليات مثل الأرض والطقس وتأثيرهما، وكنا حريصين على إخفاء النوايا والتدريبات والتحركات قبيل تنفيذ طوفان الأقصى.

700 شهيد من الأطفال والسيدات في غزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وجود نحو 700 شهيد من الأطفال والسيدات بين شهداء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والمستمر لليوم السادس على التوالي.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، هناك 447 شهيدًا من الأطفال و248 شهيدة من السيدات؛ جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي.