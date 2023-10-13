أفضل أداء أسبوعي للذهب منذ مارس

أفضل أداء أسبوعي للذهب منذ مارستتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 7 أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها، بينما تقيم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1878.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 في المائة إلى 1892.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 22.17 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 869.52 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1143.60 دولارًا، لكن المعدنين في سبيلهما لتسجيل خسارة أسبوعية.