دوت الخليج -

مؤشر بورصة مسقط يواصل مكاسبه

عزز المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسبه مستفيدا من المؤشرات الأولية للنتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، والتي أشارت إلى نمو أرباح معظم الشركات القيادية. مؤشر بورصة مسقط يواصل مكاسبهعزز المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسبه مستفيدا من المؤشرات الأولية للنتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، والتي أشارت إلى نمو أرباح معظم الشركات القيادية. وزاد المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي 50 نقطة وأغلق على 4785 نقطة مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي. وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها صعودا باستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي تراجع 33 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي صعودا قويا مرتفعا 115 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 21 نقطة، فيما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بـ 4 نقاط. وأظهرت النتائج المالية الأولية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة الأسبوع الماضي أداء جيدا لمعظم الشركات القيادية. وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددا من المكاسب في قيمتها السوقية وعدد الصفقات المنفذة وقيمة التداول، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى 23.684 مليار ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 96.7 مليون ريال عماني، وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 47.5 بالمائة متجاوزة 11.9 مليون ريال عماني مقابل 8.1 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 11.5 بالمائة من 1983 صفقة إلى 2211 صفقة.

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