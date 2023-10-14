التعاون الخليجى: الاستهداف الوحشى للمدنيين بغزة يستوجب التدخل الفورى من المجتمع الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - شدد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال لوقف إطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأكد البديوى على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وامعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.

وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة وسرعة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.