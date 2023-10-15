السفير حسام زكي: الجامعة العربية تعمل لوقف الحرب على غزة وحشد الدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية تعمل بكل جهد ممكن من أجل وقف الحرب علي قطاع غزة وحشد كل سبل الدعم السياسي للموقف الفلسطيني.

وقال زكي - في لقاء مع قناة (القاهرة) الإخبارية - إن الجامعة العربية استقبلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك؛ حيث استعرضت مواقف بلادها فيما يحدث على الساحة الفلسطينية، وهي مواقف معروفة ومعلنة، وحدث حوار كان جيدا ومثمرا بالنسبة لنا وبالنسبة لهم، حيث حاولنا أن نعيد تركيز المسألة على الوضع الذي تواجهه غزة في الوقت الراهن، ووجدنا تجاوبا ألمانيا.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط كان موقفه واضحا فيما يخص الوضع الحالي، حيث تم التركيز على الوضع الإنساني الراهن، والمطالبة بضرورة التوصل الفوري لوقف لإطلاق النار، ومن ثم إعادة العمل على تحريك أي مسار يعطي أفقا سياسيا للقضية الفلسطينية.

وتابع "إن الجامعة استقبلت - كذلك - وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ولكن الوضع مختلف؛ فالمواقف بين الجانبين متشابهة، إن لم تكن متطابقة"، لافتا إلى أن زيارة الوزير التركي إلى الأمانة العامة للجامعة تعد الأولى له، حيث وجه الدعوة للأمين العام لزيارة تركيا.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على ضرورة توفير الإغاثة الإنسانية، مجددا التأكيد على أن الهدف من تحركات الجامعة العربية هو تعبئة الموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال "إن الجامعة العربية ستستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهي مفوضية لنا معها علاقات قديمة ووثيقة".

وأبزر زكي أن مسألة وقف إطلاق النار - إلى جانب المساعدات الإنسانية - هي أولويات أساسية للجامعة العربية، مشددا على أن ما حدث يوم السابع من أكتوبر شيء، وما يحدث الآن شيء آخر، وأكبر بكثير.

وقال السفير حسام زكي إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تهجير السكان المدنيين من شمال القطاع إلى جنوبه؛ وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، متابعا أن الأمين العام للجامعة العربية خاطب سكرتير الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باعتباره ممثلا "للضمير العالمي"، كما خاطب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي باعتباره ممثلا "للضمير الأوروبي"؛ لعرض تلك الجرائم.

وتساءل الأمين العام المساعد حول ما كانت إسرائيل لديها مخطط تريد أن تنفذه من خلال تحركاتها الحالية، وقال: "البعض منا يقول نعم.. هناك مخطط وهناك استفادة من الأحداث المأساوية التي حدثت في الأيام الأخيرة لكي تنفذ هذا المخطط.. نشاهد يوميا مساع أو تصريحات تصدر من مسؤولين إسرائيليين لتشجيع ودفع الفلسطينيين للذهاب إلى مصر.. لكن الفلسطينيين لا يريدون ذلك، ومصر عبرت عن موقفها بوضوح في عدة مناسبات.. فما الداعي من وراء كل ذلك".

وشدد على أهمية تنسيق المواقف السياسية مع الأطراف التي لديها نفس الأهداف والمصالح المتطابقة مع الجامعة العربية؛ فلا أحد يشجع على استهداف المدنيين، وفي نفس الوقت؛ فإن ما يحدث من جانب إسرائيل، "جرائم لا يمكن السكوت عليها، ولا يمكن القبول بها".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الأخير، هدفها الضغط على إسرائيل أو أن البيان موجه إلى العالم الخارجي للاضطلاع بمسؤولياته، قال إنه من الواضح أن لا أحد يضغط على إسرائيل إلا الولايات المتحدة أو في حالة وجود توافق دولي تجاه أمر ما، لكن القرار الصادر عن الاجتماع معني - بشكل أساسي - بمخاطبة العالم، حيث "أظهرنا الموقف السياسي العربي، ولأول مرة كانت هناك صياغات خاصة باستهداف المدنيين من الجانبين؛ وهذا أمر في غاية الأهمية، وكان الهدف من وراء ذلك أن نخاطب كل دول العالم والمجتمع الدولي، ونقول إن /لا أحد في الدول العربية يشجع على استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال/"، لافتا إلى أن القرار متوازن ويشجع على التواصل مع الآخر، خاصة الأوروبيين.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة العربية إن مصر تبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى هدنة لإيصال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز النفاذ قريبا.

وحول وجود آلية للجامعة العربية للجوء إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، قال زكي "إن روسيا قدمت مشروع قرار مطروحا أمام مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تتابع وتراقب الوضع الحالي في مجلس الأمن، وما ستسفر عنه بالنسبة لهذا الموضوع.

وعن وجود رؤية للجامعة العربية للجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار فيما يحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في هذه الأحداث أو في توثيق ما "وصفتموه سابقا جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل"، قال زكي إنه "لا يجوز اللجوء إلى الجمعية العامة في هذه الحالة وفقا للميثاق إلا حال انتهاء مجلس الأمن من بحث الموضوع أو فشل في بحثه"، مضيفا أنه في هذه الحالة يمكن لبعض الدول أن تذهب للجمعية العامة.

وأعرب عن أمله في تحقيق الجانب المصري النجاح المطلوب، مشددا في الوقت ذاته على أن التعاطف الذي حصلت عليه إسرائيل سريعا؛ أصبح في طريقه للتلاشي والزوال نتيجة الأفعال التي يقومون بها.

وحول وجود آلية في الجامعة العربية لتوثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، قال السفير حسام زكي "ليس لدينا هذه الآلية"، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لديه قدرة كاملة على توثيق هذه الجرائم.

وبخصوص تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية، قال إن رئيس الحكومة مأزوم داخليا، ولديه مشاكل داخلية كبيرة؛ توحي بأنه سيطاح به من السلطة.

وشدد على أن ما يحدث في غزة - الآن - يجعل الجميع يتشبث بحل الدولتين، مضيفا أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد والحديث عن أي شىء آخر هو غير واقعي، منوها بأن الحكمة السياسية العربية في التمسك بهذا القرار هي حكمة في محلها.

وأوضح أن المفاوضات - في الوقت الحالي - يصعب أن تطرح في لحظة حرب ومواجهات عسكرية وأوضاع إنسانية كارثية، لافتا إلى أن المبادرة العربية للسلام، لا تزال قائمة.

وتابع إن هناك دولا وجهات عديدة تساعد السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن تجميد الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية "غير دقيق".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تأثيرا على الجانب الإسرائيلي، كما أن الصين لها قدرة على التأثير خلال هذا الصراع، لكنه يرتبط بعدة أمور، من ضمنها وجود إرادة صينية للعب هذا الدور، بالإضافة إلى قدرتها في التأثير على الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن الصين تناصر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن العلاقات التي تربطها بدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الصين ترى الوضع على حقيقته؛ بعيدا عن التأثيرات الإعلامية العالمية.

وفيما يتعلق بزيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لدول في المنطقة، قال "إن الجامعة العربية تنظر - بإيجابية - إلى تحرك وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، منوها بأن أي تحرك من أي طرف لحل الأزمة والوقف الفوري للعمليات العسكرية "مرحب به".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يستمع لكل الأطراف العربية من خلال جولته في المنطقة للوصول إلى الحل الأمثل للأزمة.

وحول توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي في غزة من خلال عملية برية عسكرية، قال إن الحديث عن عملية برية عسكرية إسرائيلية داخل غزة، يسير عكس الاتجاه الدولي الذي يسعى لحل الأزمة، مشيرا إلى أن تلك العملية ستخلف ضحايا بأعداد كبيرة، معربا عن تمنيه في ألا تقدم إسرائيل على تلك الخطوة.

وعن وجود أوراق ضغط عربية على إسرائيل أو الدول الفاعلة، قال إن كل دولة لديها أدواتها في التعامل مع الغرب أو مع الدول، التي تتعامل مع إسرائيل، مضيفا أن المسألة ليست أوراق ضغط فقط وإنما تتعلق المسألة ببعض التوجهات السياسية.

وبخصوص الرسالة التي يحملها رسم العلم الفلسطيني على جامعة الدول العربية /الأربعاء/ الماضي، أكد أنها رسالة تضامن واضحة مع فلسطين.