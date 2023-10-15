أبوالغيط: الجامعة العربية ستواصل التحركات والاتصالات السياسية لوقف الحرب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية ستواصل التحركات والاتصالات السياسية حتى يتغير هذا الوضع في قطاع غزة وتتوقف الحرب، مشدداً على ضرورة استيقاظ الضمير العالمي أمام ما يجري من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تغريدة اليوم نشرها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "اكس".

وقال أبو الغيط "إن الحماقة الجنونية التي تتصرف بها إسرائيل وحالة السعار لآلة القتل ما هي إلا تجسيد لقبح الاحتلال ووحشيته".

وأضاف "جرائم حرب متراكمة ومخالفات هائلة للقانون الدولي الإنساني يرتكبها الاحتلال ".

وأشار إلى أن "الموقف الدولي يعيش تغيرًا واستفاقة من هوس دعم إسرائيل، ويتجه إلى واقع أليم يدفع ثمنه الأبرياء".