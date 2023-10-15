الجامعة العربية تعقد الاجتماع التشاوري الإقليمي تحضيراً للمنتدى العالمي الثاني للاجئين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - افتتحت اليوم معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي تحضيراً للمنتدى العالمي الثاني للاجئين، الذي تنظمه الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يومي 15-16/10/2023 بالقاهرة.

يعقد هذا الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018. ويعد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود التي تم القيام بها للتحضير للمشاركة العربية الفعالة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين المزمع عقده في جنيف في الفترة من 13-15/12/2023، والذي يعد أحد الآليات التي يتم متابعة واستعراض الاتفاق العالمي للاجئين من خلالها، ويشارك في تنظيم الدورة الثانية من المنتدى كل من: الأردن وكولومبيا وفرنسا واليابان والنيجر وأوغندا.

وسيتيح الاجتماع الفرصة لتقييم التقدم المحرز نحو تعهدات الدول العربية وتبادل المعلومات حول الاستعدادات للدورة الثانية من المنتدى بما في ذلك العناصر الجديدة والاعتبارات الرئيسية فيما يتعلق بالتعهدات عالية الجودة والمطابقة وتبادل الممارسات الجيدة. ومن المقرر أن يتم رفع مخرجات هذا الاجتماع إلى المنتدى العالمي الثاني للاجئين لتكون بمثابة وثيقة تعكس الرؤية العربية حول الاتفاق، خاصةً وأن المنطقة العربية تعد من أكبر المناطق المستضيفة للاجئين، حيث تستضيف ما يقرب من نصف إجمالي عدد اللاجئين على مستوى العالم.