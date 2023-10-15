سفير فلسطين بالقاهرة: نرفض التهجير ودفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:17 مساءً - قدم دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه القضية الفلسطينية، مثمنا رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين.

قال سفير فلسطين بالقاهرة خلال مؤتمر صحفي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترعى إرهاب الدولة المنظم، وتمارس أفعالا عنصرية في القدس المحتلة، مؤكدا أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية، حيث دمر مرت 14 مستشفى وأكثر من 30 ألف وحدة سكنية.

طالب "اللوح" بضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لوقف القصف الإسرائيلي، والعمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

شدد سفير فلسطين بالقاهرة على تمسك بلاده بالرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية.

أكد "اللوح" رفضه التام للتهجير ودفع المواطنين نحو الحدود المصرية، قائلا: "نقدر عاليا على ما جاء علي لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذى قال بأن مصر لديها 9 ملايين ضيف نتيجة بأنهم عاشوا ظروفا ما في بلدانهم، لكن الوضع مختلف بالنسبة للشعب الفلسطيني لأنه يعني شطب القضية الفلسطينية، ومصر حريصة على أن تبقى القضية الفلسطينية حية وموجودة على الطاولة الدبلوماسية والسياسية والقانونية وإيجاد حل عادل لها بموجب رؤية حل الدولتين.