بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 53.91 نقطة ليبلغ مستوى 6568.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.81 في المئة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تداول 138.8 مليون سهم عبر 8217 صفقة نقدية بقيمة 28.5 مليون دينار (86.9 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 46.99 نقطة ليبلغ مستوى 5433.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.86 في المئة من خلال تداول 66 مليون سهم عبر 3270 صفقة نقدية بقيمة 6.5 مليون دينار (19.8 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 58.08 نقطة ليبلغ مستوى 7180.93 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.80 في المئة من خلال تداول 72.8 مليون سهم عبر 4947 صفقة بقيمة 22 مليون دينار (67 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 39.67 نقطة ليبلغ مستوى 5340.48 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.74 في المئة من خلال تداول 45.5 مليون سهم عبر 2358 صفقة نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار (17.3 مليون دولار).
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