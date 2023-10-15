أبو الغيط: إقدام إسرائيل على شن عملية برية فى غزة يرقى إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقى، وذلك بمقر الأمانة.

وكتب أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، أنه توافق مع فقي حول الرفض القاطع لقتل المدنيين وضرورة فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن ما يجري ممارسته هو جريمة حرب وان اقدام اسرائيل على عملية برية هو فعل يرقى الى مرتبة الابادة.

وخلال اللقاء، رحب الأمين العام بعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة في نوفمبر القادم بالسعودية، معربا عن تقديره للشراكة العربية الافريقية الممتدة، وللعمل المشترك على عدد من القضايا المهمة للجانبين، وعلى رأسها الأزمة في السودان.

وفى السياق نفسه، صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام ؛ أن أبوالغيط وفقي، جددا ترحيبهما بعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر القادم، التي ستعطي دفعة استراتيجية للتعاون المشترك بين الجانبين، حيث ستشمل بحث عدد من الملفات التي تهم الكتلتين العربية والأفريقية لتحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار شعوبهما، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة وقدرتهم على التعامل مع التحديات المشتركة.

وأضاف المتحدث ان الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض رئيس المفوضية رؤية الاتحاد الإفريقي لعلاج الأوضاع في السودان على خلفية الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وبدوره، عبر أبو الغيط عن تقديره الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي فيما يخص الأزمة في السودان، وأعاد التأكيد على أبعاد التحرك العربي لعلاج الأزمة السودانية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام وشامل ووفاق وطني جامع من خلال مسار جدة ومسار آلية دول الجوار، والعمل على منع انهيار المؤسسات الوطنية السوداني.