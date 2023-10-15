اشتباكات عنيفة قرب كريات شمونة والجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - أفالدت مصادر عبرية أن اشتباكات كبيرة تجري حاليا بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول للملاجئ فورا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اشتباكا مسلحا وإطلاق نار كثيف يجري في قرب مستوطنة كريات شمونة.

وطلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين في المنطقة الدخول للملاجئ فورا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تقوم طائرات الهليكوبتر الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي الآن بمهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان".

هذا وأصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد..مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة".