ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 11:23 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى نحو 2750 شخصا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأوردت الوزارة في بيان مقتضب: «نحو 2750 شهيداً وأكثر من 9700 جريح» في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي تنفّذه إسرائيل على القطاع المحاصر.

فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 58 شهيداً وأكثر من 1250 جريح.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قد أكدت في مداخلة لقناة الغد، أن الوضع داخل المستشفيات في قطاع غزة أصبح كارثيا بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف أمس الأحد المستشفى العربي الأهلي في قطاع غزة بصاروخين، ما أسفر عن أضرار مادية، كما تعرض مستشفيين آخرين للقصف الإسرائيلي، ما أصبح يعيق تقديم الخدمات الطبية.

وناشدت الوزيرة مي الكيلة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف استهداف المستشفيات والكوادر الطبية في قطاع غزة.

وأكدت أن المستلزمات الطبية لا تكفي لتغطية علاج المصابين من جراء العدوان الإسرائيلي في القطاع.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق، إن مسؤولي الصحة في قطاع غزة اضطروا إلى حفظ جثث الشهداء الفلسطينيين في صناديق شاحنات تجميد الآيس كريم لأن نقلها إلى المستشفيات محفوف بالمخاطر والمقابر لا يوجد بها متسع.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن 70% من سكان مدينة غزة وشمال القطاع محرومون من الخدمات الصحية بعد أن أخلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مقراتها وأوقفت خدماتها.

ودعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لسحب أوامر الإجلاء على الفور للمستشفيات في شمال غزة.

وقالت في بيان «ندعو لحماية المنشآت الصحية والعاملين في قطاع الصحة والمرضى والمدنيين».