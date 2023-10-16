مخاوف الحرب تدفع أسعار الذهب للانخفاض

مخاوف الحرب تدفع أسعار الذهب للانخفاضانخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في قرابة شهر مع تزايد مخاوف المستثمرين من أوضاع الصراع في غزة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 5ر0 في المائة ليصل إلى 69ر1921 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4ر0 في المائة إلى 40ر1934 دولار للأونصة.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له منذ 20 سبتمبر ليصل إلى 82ر1934 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة بعد ارتفاعه 4ر3 في المائة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية خلال سبعة أشهر.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 في المائة إلى 62ر22 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين 2ر0 في المائة إلى 19ر879 دولار للأونصة، بينما سجل البلاديوم استقرارًا عند 55ر1147 دولار للأونصة.