حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:27 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن تجدد القصف الإسرائيلى لمعبر رفع داخل غزة.

وفى وقت سابق قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إنّه جرى تزويد بعض المستشفيات في قطاع غزة بمشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ توقف مضخات المياه في قطاع غزة ينذر بكارثة بيئية لانتشار الأمراض والأوبئة، موضحا: «نعمل مع منظمات الإغاثة الدولية والهلال الأحمر المصري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات».

وتابع: «نعاني نقصا حادا في المواد الطبية اللازمة لإغاثة الجرحى والمصابين في قطاع غزة».