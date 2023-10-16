مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاً
انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 45.6 نقطة، وبنسبة 0.96 في المائة اليوم الإثنين، مغلقاً عند مستوى 4714.59 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4760.23 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم: إن قيمة التداول بلغت خمسة ملايين و479 ألفًا و323 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 44.1 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول تسعة ملايين و796 ألفًا و783 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح تقرير البورصة أنَّ القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.383 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.53 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 191 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 3.49 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونين و238 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 40.85 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونين و47 ألف ريال عُماني وبنسبة 37.36 في المائة.
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