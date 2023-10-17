اليابان تعلن مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:31 صباحاً - قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي إن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.

واليابان هي الرئيس الحالي لمجموعة الدول السبع المتقدمة، وقالت كاميكاوا إن طوكيو تراقب الوضع في غزة «بقلق»، مضيفة أن اليابان تتوقع عودة الوضع للهدوء في أقرب وقت ممكن.

وقالت كاميكاوا إنها تعمل أيضا على التحضيرات النهائية للمحادثات مع نظيرها الإيراني.

يتزامن هذا مع فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار روسي بشأن هدنة إنسانية في غزة.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء.