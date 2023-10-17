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تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب السوق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي)، الذي يمكن أن يغير اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة. تراجع الذهب مع ارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب السوق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي)، الذي يمكن أن يغير اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة. ونزلت السعر الفوري للذهب بنسبة 1ر0بالمائة لتصل إلى 88ر1916 دولار للأونصة، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2ر0بالمائة إلى 1930 دولارًا. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3ر0بالمائة إلى 53ر22 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2ر0بالمائة إلى 06ر889 دولار، والبلاديوم 4ر0بالمائة إلى 92ر1138 دولار.



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