استشهاد 40 فلسطينيا غالبيتهم نازحون من شمال غزة جراء القصف الإسرائيلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - استُشهد 40 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف إسرائيلى استهداف منزلا فى مُعسكر "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأفادت تقارير صحفية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة اللمداني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا، معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.

وقد استشهد عشرات الفلسطينيين في خان يونس ورفح منذ صباح اليوم، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على منازل الموطنين الفلسطينيين.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.