الضفة الغربية تعلن التصعيد ضد دولة الاحتلال غدًا الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:35 مساءً - أعلنت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، التصعيد في كافة مدن الضفة الغربية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي ردا على عملية «السيوف الحديديدة»، وفقا لما أكدته وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية.

طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

يذكر أن ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 8 أكتوبر الجاري وصل إلى قرابة 3 آلاف شهيد فلسطيني في عملية اطلقت عليها دولة الاحتلال مسمى «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأسفرت عن مقتل 300 محتل حسب تقديرات دولة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية.