رئيس فلسطين يعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:35 مساءً - أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

القصف المتعمد لأهداف مدنية

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

يذكر أن ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 8 أكتوبر الجاري وصل إلى قرابة 3 آلاف شهيد فلسطيني في عملية اطلقت عليها دولة الاحتلال مسمى «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأسفرت عن مقتل 300 محتل حسب تقديرات دولة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية.