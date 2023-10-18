الأمم المتحدة تعتمد توصيات اتحاد المبدعين العرب والإعلاميين العرب في مؤتمر حوكمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - في إطار فعاليات منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت 2023، الذي عُقد في مدينة كيوتو باليابان خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، قدم اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصاديي والاجتماعي بالأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة بشراكة استراتيجية مع معهد الدراسات HDTC منتدىً حول "منهاج السلامة الرقمية والأمن السيبراني".

تمحورت جلسة المنتدى حول عرض تقديمي لمنهاج السلامة الرقمية ومدى أهميته في تحقيق الأمن السيبراني والذي يستهدف بشكل أساسي طلبة المدارس لتمكينهم من معرفة كيفية حماية أنفسهم من المخاطر الإلكترونية والتصدي للتهديدات والاختراقات والقرصنة، كما يستهدف المنهاج أولياء الأمور والمعلمين وتوعيتهم وتثقيفهم رقميا وتزويدهم بالمهارات الرقمية للتعامل مع أبناءنا الطلاب وتوفير أقصى درجات الحماية والتوجيه. وقد أشاد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب بهذا المنهاج الذي وضعه الدكتور نبيه عبد المجيد، أستاذ بكليات التقنيات التكنولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي اجتهد لأكثر من 7 سنوات لإنجازه ، حيث يستهدف هذا المنهاج الطلاب ابتداءً من سن العاشرة ويعمل على تزويدهم بالمهارات اللازمة للحماية الرقمية، ويتضمن أيضًا تدريبًا للمعلمين وأولياء الأمور ويشتمل على كتب دراسية وتطبيق إلكتروني للتطبيق العملي. وأكد الدكتور نور حرصه على تبني منهاج السلامة الرقمية والعمل على توعية المجتمع بأهميته وتطبيقه من خلال الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، لحماية أبناءنا وتوفير استخدام آمن للإنترنت للجميع.

في ختام المنتدى، تم صياغة عدة توصيات، من بينها المطالبة بتطبيق هذا المنهاج في جميع المدارس حول العالم، وبشكل خاص في منطقة الوطن العربي، بهدف تجهيز الطلاب بالمهارات والمعرفة الضرورية لاستخدام الإنترنت بأمان وحمايتهم من التهديدات الإلكترونية وانتهاك الخصوصية.

بفضل الله وتوفيقه، تمت الموافقة على توصيات منتدى اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب ومعهد HDTC الشريك الاسترتيجي حول منهاج السلامة الرقمية .

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت قد نشر توصيات اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب على صفحته الرسمية من خلال الرابط التالي:

https://www.intgovforum.org/en/igf-2023-reports?type%5B%5D=day_0_event&sort_by=changed_1&sort_order=DESC&feed_me=