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الذهب يرتفع مع الإقبال على الملاذ الآمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة. الذهب يرتفع مع الإقبال على الملاذ الآمنارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.77 دولار.. فيما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1134.93 دولار

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