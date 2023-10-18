مسؤول فلسطينى: أكثر من مليون نازح فى غزة.. 600 ألف يعيشون ظروفا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 08:28 مساءً - أكد المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، الأربعاء، أن أكثر من مليون نازح بقطاع غزة منهم 600 ألف نازح بمناطق غزة والشمال يفتقرون إلى الحاجات الحياتية الأساسية ويعانون ظروفا معيشية كارثية جراء انسحاب "الأونروا" ووقف خدماتها بمناطق شمال غزة، مطالبا الأونروا بإعادة عملياتها لمناطق شمال غزة وتحمل مسئولياتها تجاه النازحين بمراكز الإيواء فى المدارس التابعة لها.

رحب المكتب الإعلامى الحكومى فى بيان له بدعوة رئيس المجلس الأوربى للتحقيق الدولى فى مجزرة المعمدانى، مطالبا بأن يكون التحقيق على أعلى مستوى فى كل الجرائم المرتكبة من الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية العدوان.

أعلنت الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قصف مدينة تل أبيب، ردا على المجازر الإسرائيلية التى ترتكب ضد المدنيين فى قطاع غزة.

فيما أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية فى غزة عبر بيان، استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة العشرات فى عدة غارات إسرائيلية على عدة مناطق بحى الزيتون جنوبى مدينة غزة.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية قد صرح بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل، اليوم الأربعاء، مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، لبحث سبل التعامل والتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزير شكرى والمسئول الأممى ناقشا الجهود المبذولة للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع فى أقرب وقت، مشددًا على أن توفير المواد الإغاثية ضرورة لا غنى عنها فى ظل الأوضاع المؤسفة الراهنة، وأن مصر تواصل جهودها وتنسق مع الأطراف المانحة والمنظمات والوكالات الإغاثية الأممية، كى يكون الجميع على أهبة الاستعداد وأن تكون هناك خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى القطاع فور إزالة الجانب الإسرائيلى العوائق أمام عمل المعبر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكرى حرص على الاستماع لتقييم المسئول الأممى عن الأوضاع الإنسانية فى غزة، وتداعيات انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ونقص حاد فى المعدات الطبية على تلاشى الحد الأدنى من الظروف المعيشية لأهالى القطاع، حيث استعرض وكيل الأمين العام مجمل المعوقات القائمة وتصوره لسبل التعامل معها.

ومن جانبه، أعرب المسئول الأممى عن تقديره للتعاون القائم مع مصر للتعامل مع الوضع الإنسانى فى غزة، وتطلعه لاستمرار التنسيق الثنائى والعمل على حشد الجهود الدولية حتى يتم إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى قطاع غزة، والذى بات يمثل ضرورة لا غنى عنها لأهالى القطاع.

هذا، واتفق الوزير مع المسئول الأممى على مواصلة التشاور على مدار الأيام القادمة لتقديم كافة أوجه الدعم الإنسانى المُمكِن لقطاع غزة.