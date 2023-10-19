الرئيس الصيني: سنعمل مع مصر للمساعدة على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 09:30 صباحاً - أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن بكين تأمل في العمل مع بلاده لتحقيق « مزيد من الاستقرار» في الشرق الأوسط، في ظل الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال شي لمدبولي خلال اجتماع في بكين إن « الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم».

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها الوحشية، التي تصل إلى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى «الأهلي المعمداني» بمدينة غزة.

وتصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.