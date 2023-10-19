انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 22.8 نقطة وبنسبة 0.48 في المائة اليوم الخميس، مُغلقاً عند مستوى 4681.31 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4704.13 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونين و548 ألفًا و425 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 23.5 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت ثلاثة ملايين و333 ألفًا و156 ريالًا عُمانيًّا.

وذكر تقرير البورصة اليوم، أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.194 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.68 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 370 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 14.52 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 756 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 29.65 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 386 ألف ريال عُماني وبنسبة 15.13 في المائة.