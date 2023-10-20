الذهب عند ذروة 3 أشهر

الذهب عند ذروة 3 أشهرارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" تأتي مكاسب المعدن الأصفر مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأمريكي تقترب من نهايتها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4 في المائة إلى 1988.60 دولار للأونصة.