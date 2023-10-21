ولي عهد الكويت: احتضان السعودية لقمة ”الرياض” يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن احتضان المملكة العربية السعودية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يرسخ الدور المحوري الهام للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية ويعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها عالمنا.

وأشاد ولي عهد الكويت - في البرقيتين التي أرسلهما اليوم الجمعة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عقب عودته للكويت بعد المشاركة في قمة الرياض ممثلا عن أمير الكويت الشيخ نواف الصباح - بالترتيبات الاستثنائية والجهود الكبيرة والتنظيم المميز لهذه القمة مما كان له أكبر الأثر في نجاحها آملا أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر لشعوبنا الشقيقة والصديقة.

وأشار ولي العهد الكويتي إلى المكانة الرفيعة والدور الريادي للمملكة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي آملا أن تسفر النتائج الإيجابية والتوصيات المثمرة لهذه القمة في تعزيز مسيرة العمل المشترك وتفعيل آليات أوجه التعاون بين الدول المشاركة في مختلف المجالات والميادين وبناء توافق في الآراء حول مجمل القضايا الدولية خاصة بما يضمن تلبية آمال شعوبنا وتطلعاتها ويحقق مصالحنا المشتركة.

وفي ختام البرقيتين.. دعا ولي عهد الكويت الله (عز وجل) أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويرعاهما ويديم عليهما موفور الصحة وتمام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام الرفعة والازدهار.