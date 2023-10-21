هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب المغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 05:27 مساءً - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت المغرب بعمق 10 كيلومترات.

بؤرة هزة المغرب على مسافة 86 كيلومترا من مدينة مراكش

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب، على مسافة 86 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

كما أضافت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 59 كيلومترا جنوب غرب أوكايمدن.

وشهد المغرب في 8 سبتمبر الماضي، زلزالا بلغت قوته 6.8 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، ما أسفر عن سقوط أكثر من 6 آلاف ما بين قتيل ومصاب، كما ألحق الزلزال أضرارا بنحو 2930 قرية وتضرر ما لا يقل عن 59674 منزلا 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.