الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد مؤتمر صحفي حول الأوضاع الإنسانية في قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:30 مساءً - يعاني قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة التصعيد الاخير والخطير، والحصار الإسرائيلي الجائر، غير الانساني على القطاع وقطع الكهرباء والماء والوقود، ومنع الامدادات الاغاثية والإنسانية للمدنيين، مع استمرار الهجمات العسكرية والقصف العشوائي على جميع الاحياء في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين ، والتي طالت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنايات السكنية، مما أدى الى استشهاد واصابة الالاف من الاطفال والنساء،

وتستمر القوة القائمة بالاحتلال بسياسة العقاب الجماعي باستهداف المدنيين عمدا وقصف منازلهم وتدميرها بالكامل وتهجيرهم القسري، حيث تفاقمت الكارثة الانسانية، مع انهيار القطاع الصحي الذي امتلأت مستشفياته ومراكزه الصحية بالمصابين، ونفذت إمداداته من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية والعاجلة والوقود، نتيجة للعدد الهائل من الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيين جراء الانتهاكات المستمرة، بالإضافة إلى واستهداف العاملين في القطاع الصحي والانساني اثناء تأدية واجبهم الانساني.

كما أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أن استمرار الوضع الخطير اللاانساني في قطاع غزة سوف يؤدي الى معاناة لا حدود لها مذكرة بالفاجعة الخطيرة والمجزرة التي حصلت بالمستشفى المعمداني والتي راح جراء قصفها المئات من الاطفال والنساء، مشددة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الانسانية غير المسبوقة، والسماح بتدفق الامدادات والاحتياجات الطبية والادوية المنقذة للحياة،

كما أشادت بالدور الكبير الذي تقوم به جمهوررية مصر العربية لتأمين دخول المساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح، وكذلك اشادت باستجابة الدول العربية لتقديم المساعدات الانسانية العاجلة للحد من الكارثة الانسانية التي يعاني منها أكثر 2.3 مليون فلسطيني، وارسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني الباسل باحتياجاته في هذا الوقت العصيب، للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم، ودعت الشعوب العربية بالاستجابة إلى حملات التبرعات التي أطلقتها الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر والصليب الاحمر بالدول الاعضاء، لدعم الشعب الفلسطيني،

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أنه ووفقاً لإحصائيات الامم المتحدة، نحو 70% من حصيلة الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين، كما يقدر عدد النازحين داخل القطاع بمليون شخص، منهم 513 ألف لجأو إلى المنشآت التابعة للاونروا، وقد وثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجوم ضد العاملين في القطاع الصحي، و69 اعتداء على المنشآت الصحية كما استشهد أكثر من 37 من العاملين الصحيين، واصيب العشرات منهم، وتضررت و32 سيارة اسعاف، وهنالك 7 مشافي توقفت عن تقديم الخدمة تمام،

كما اشارت السفيرة الى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحرص دائماً على دعم الدول الأعضاء التي تمر بأزمات إنسانية، من خلال آليات عملها المختلفة المتمثلة بالمجالس الوزارية المتخصصة ومنظماتها التابعة لها، لتلبية احتياجات تلك الدول، وفي هذا الصدد، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دروته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 11/10/2023، بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في دولة فلسطين، والذي حذر من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، وأكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إليه،

واوضحت السفيرة إلى أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الصحة بدولة فلسطين للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها، وتعمل ادارة الصحة والمساعدات الانسانية بشكل مستمر على تعميم احتياجات وزارة الصحة الفلسطينة، على وزارات الصحة والجهات المعنية في الدول الاعضاء للعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن، مثمنة استجابة الدول العربية في هذا الشأن،

كما اشارت السفيرة الدكتورة هيفاء إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على توفير الاحتياجات الصحية الطارئة من الدعم الذي سبق وأن قدمه مجلس وزراء الصحة العرب،

وقد نوهت إلى أنه بناء على بتوجيهات معالي الامين العام، جاري التنسيق مع رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري لإرسال مساعدات عاجلة واحتياجات انسانية وأدوية منقذة للحياة إلى قطاع غزة. كما أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انعقد بتاريخ 16/10/2023، اقر دعم اجتماعياً وانسانيا لدولة فلسطين، وجاري العمل على ايصال هذا الدعم في أسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة.

وتوجهت السفيرة بالشكر للهلال الأحمر المصري على الجهود والمساعي المبذولة لتنسيق الاحتياجات الانسانية مع الهلال الاحمر الفلسطيني وتأمين إيصالها إلى قطاع غزة للمتضررين، وإلى المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تعد مظلة لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في المنطقة العربية على جهودها الإنسانية ودعمها المتواصل للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر التي لا تدخر جهداً لتقديم يد العون في الميدان وقيامها بواجبها الإنساني.