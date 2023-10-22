إيران تحذّر الاحتلال والولايات المتحدة من «خروج الوضع عن السيطرة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - حذّر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يخرج عن السيطرة ما لم توقف إسرائيل «فورا الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في غزة».

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور في طهران اليوم الأحد، المنطقة أشبه ببرميل بارود: «أريد أن أحذر الولايات المتحدة والنظام الصهيوني التابع (لها) بأنه في حال لم يضعا حدا فورا للجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في غزة، كل الاحتمالات ممكنة في أي لحظة، والوضع في المنطقة سيصبح خارجا عن السيطرة».

وفي حين أعربت إيران عن دعمها لعملية حماس، نفت مرارا ضلوعها بها.

أعلنت الولايات المتحدة مساء السبت تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط على ضوء «التصعيد الأخير من قبل إيران وقواتها بالوكالة»، في المنطقة.

وسبق لإيران أن حذرت من اتساع نطاق النزاع في المنطقة. وشدد المرشد آية الله علي خامنئي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، على أن أحدا لن يتمكن من وقف قوى المقاومة في المنطقة بحال تواصل جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

وأكد أمير عبداللهيان، الأحد، أن أي خطأ في الحساب في استمرار النزاع، الإبادة، المجزرة والتهجير القسري في حق سكان غزة والضفة الغربية، قد تكون له تداعيات ثقيلة” في المنطقة تؤثر على مصالح الدول المعتدية.

من جهتها، حضت الوزيرة باندور المجتمع الدولي على إيلاء عناية كبيرة لمصير الفلسطينيين في ظل العدوان المشين على قطاع غزة.

وواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، في اليوم السادس عشر للعدوان على قطاع غزة، سلسلة غاراته العنيفة على المدنيين الفلسطينيين.

كما واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق حمم قذائفها صوب المدن في القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس السبت، مسجد عماد عقل بمخيم جباليا شمالي غزة، مما أدى إلى تدميره، وبالتبعية تضررت المنازل المحيطة به.

وعلى مدى 16 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال مستشفيات، ومراكز إيواء للنازحين المدنيين، ومساجد، وكنائس.

وتسبب قصف جيش الاحتلال لكنيسة الروم الأرثوذكس (برفيريوس) بغزة، يوم الخميس، في سقوط 16 شهيدا، بحسب ما أعلنه مسؤولون فلسطينيون.

وكان عشرات الفلسطينيين يحتمون بالكنيسة من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 14 يوما.

وأظهرت لقطات مصورة في مجمع الكنيسة طفلا مصابا وهو يُسحب من تحت الأنقاض مساء.

وقال عامل في الدفاع المدني إن شخصين في الطوابق العلوية تمكنا من النجاة لكن من كانوا في الطوابق السفلية استشهدوا أو لا يزالون تحت الأنقاض.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت مسجد العمري في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، كما واصلت طائرات الاحتلال قصف أبراج الزهراء جنوب مدينة غزة بعد أن قصفت الخميس 3 منها.