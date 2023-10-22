الصحة الفلسطينية: 4651 شهيدًا أغلبهم من الأطفال جراء عدوان الاحتلال.. وأكثر من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ بدء العدوان بلغ 4651 شهيدًا، و14245 مصابًا.

وأوضح القدرة، في بيان، أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، و40% من الشهداء هم أطفال، وأن الشهداء منهم 1873 طفلًا و1023 سيدة و187 مسنًّا.

وأكد أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 مجزرة، راح ضحيتها 3600 شهيد، وصلوا إلى المستشفيات، ولا يزال أضعاف ذلك الرقم تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا، وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، في اليوم السادس عشر للعدوان على قطاع غزة، سلسلة غاراته العنيفة على المدنيين الفلسطينيين.

كما واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق حمم قذائفها صوب المدن في القطاع.

وعلى مدى 16 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال مستشفيات، ومراكز إيواء للنازحين المدنيين، ومساجد، وكنائس.

وواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، في اليوم السادس عشر للعدوان على قطاع غزة، سلسلة غاراته العنيفة على المدنيين الفلسطينيين.

كما واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق حمم قذائفها صوب المدن في القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس السبت، مسجد عماد عقل بمخيم جباليا شمالي غزة، ما أدى إلى تدميره، وبالتبعية تضررت المنازل المحيطة به.