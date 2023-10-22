ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 4741 منذ بداية القصف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن 4741 فلسطينيًا استشهدوا و15898 أصيبوا جراء ضربات إسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري، بحسب "وفا".

وأفادت وزارة الصحة، بأن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 4741 شهيداً (4651 في قطاع غزة) و15898 مصاباً (14245 في قطاع غزة).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.

وبحسب التقرير، فقد جرى أمس مواراة جثامين 43 شهيداً، لم يتم التعرف إليهم، في مقبرة جماعية، بسبب نفاذ الأماكن في ثلاجات الموتى، وعدم القدرة على الاحتفاظ بأجسادهم، إلى حين التعرف إليها.

كانت قد دعت أمس منظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار في غزة والوصول الفوري وغير المحدود للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

وأضافت الصحة العالمية أنه: "مع تصاعد الأزمة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والتدهور الشديد في الوضع الصحي في غزة، يستجيب شركاء الصحة على الأرض لهذه الأزمةـ، وتم نشر طاقم إضافي لضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية الحرجة في العديد من المستشفيات".