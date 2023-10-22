أبو الغيط يحذر من خطورة الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن المباحثات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بشأن المناوشات على الحدود اللبنانية.

وكتب أبو الغيط، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «تحدثت مع الرئيس نجيب ميقاتي حول الوضع الخاص بالمناوشات عبر الحدود اللبنانية الجنوبية».

وأضاف: «أتضامن مع خشيته من انزلاق الوضع إلى ما لا يرغب فيه أحد، وأتمنى أن تلقي مساعيه نجاحا يجنب لبنان أي مصاعب هو في غني عنها حاليا».

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجولة تفقدية لوحدة قوات خاصة على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، وجه نتنياهو تهديدًا لحزب الله اللبناني، قائلا: «حزب الله سيرتكب خطأ حياته إذا قرر دخول الحرب، فسوف يشتاق لحرب لبنان الثانية، وسنضربه بقوة لا يتخيلها».

وأضاف: «سوف نضربه بقوة لا يستطيع حتى أن يتخيلها، وستكون التبعات على الدولة اللبنانية مدمِّرة».