مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 41.2 نقطة وبنسبة 0.88 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4640.11 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4681.31 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت 27 مليونًا و913 ألفًا و281 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 995.3 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و548 ألفًا و425 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.614 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.53 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونًا و818 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 6.51 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 26 مليونًا و768 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 95.90 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 24 مليونًا و950 ألف ريال عُماني وبنسبة 89.38 في المائة.