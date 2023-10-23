شهيدان و4 إصابات بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الجلزون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت في بيان مقتضب، أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، ووصفت حالتهم بالخطيرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنًا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.

وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدًا.