الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف العدوان والقتل في غزة والضفة المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:27 مساءً - أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار العدوان على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 4700 شهيد وإصابة نحو 15 ألفًا آخرين، بالتزامن مع تواصل عمليات الاقتحام والقتل في الضفة الغربية المحتلة، التي أسفرت عن استشهاد 95 مواطنًا، 7 أكتوبر الجاري، سواء في مخيم جنين أو نابلس أو رام الله.

وأشار نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، فبي بيان، إلى كلمة الرئيس محمود عباس في قمة القاهرة للسلام، التي أكد خلالها ضرورة وقف العدوان فورًا، مُشددًا على رفضه الكامل لأي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في غزة والضفة الغربية والقدس، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضاف أن السبب الرئيسي لما يجري في الوقت الحالي هو غياب الأفق السياسي، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية العربية.

وقال "أبو ردينة": "حذرنا مرارًا من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأمريكي الضاغط على إسرائيل، لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية والقانون الدولي"، مؤكدًا ضرورة إيجاد أفق سياسي حتى لا تنفجر المنطقة بأسرها.