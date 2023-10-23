الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم مؤتمر رفيع المستوى بعنوان ”الصناعات الغذائية وتأثيرها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:27 مساءً - عُقد مؤتمر رفيع المستوى بعنوان "الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 23/10/2023، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول والإتحاد من أجل المتوسط وبدعم مقدر من وكالة التعاون الألماني بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية ودول الاتحاد من أجل المتوسط.

افتتح المؤتمر كل من سعادة السفير خالد منزلاوي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية نيابة عن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، و الدكتور علي مصيلحي معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ، وسعادة السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية ، ومشاركة معالي السيدة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية كمتحدث رئيسي بجلسة نقاشية تحت عنوان كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية.

تنسق إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذا المؤتمر الذي يتمحور حول مناقشة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات، حيث يتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية التالية:

المحور الأول: وضع صناعة الغذاء في المنطقة.

المحور الثاني: كيفية تعزيز مرونة صناعة الأغذية.

المحور الثالث: كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية

وناقش المؤتمر دور القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، وسيتم إبراز أهمية التعاون والشراكة بين الجهات المختلفة بهدف مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والسعي لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للصناعات الغذائية.