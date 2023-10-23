انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار

انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1975.99 دولاراً للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.25 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 891.07 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1100.84 دولار.