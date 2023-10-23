العراق يعرب عن رفضه الهجمات المستهدفة للقواعد الموجود بها مستشارو التحالف الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 06:35 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، رفض بلاده للهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق.

وقال السوداني في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /الاثنين/ - إن "في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، على وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات".

ووجه السوداني الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة العراقية.