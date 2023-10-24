انقطاع الكهرباء عن المُستشفى الأندونيسي في بلدة ”بيت لاهيا” شمال غزة بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أفادت مصادر في مُستشفى الاندونيسي، اليوم الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي، عن المُستشفى الواقع في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، نتيجة نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية داخله.

وحذر الأطباء داخل المستشفى من تداعيات توقف المولدات الكهربائية عن العمل على حياة المرضى والمُصابين، حيث يتواجد فيه من المئات، وبعضهم موصول على أجهزة التنفس الصناعي.

واستشهد ما لا يقل عن 120 فلسطينيًا في سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة أمس وفجر الثلاثاء، واستهدفت منازل مأهولة بالسكان بمختلف المناطق في قطاع غزة في اليوم الثامن عشر للعدوان.